Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

Auch in Erfurt haben die Regenfälle zu Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen geführt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, kämpft die Feuerwehr gegen vollgelaufene Keller sowie überschwemmte Straßen. Nach Angaben der Polizei sind unter anderem die Straße am Roten Berg sowie die Motzstraße komplett mit Wasser überspült.

Am Binderslebener Knie kommt es wegen einer ausgefallenen Ampelanlage zu Stau und Behinderungen. Die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr. Auch der Tunnel am Hauptbahnhof in Erfurt war wegen Überschwemmung vorübergehend gesperrt. Am frühen Vormittag konnten Straßenbahnen und Busse jedoch wieder durch die Unterführung fahren. Erhebliche Wassermengen hatten sich auch innerhalb des Bahnhofs gesammelt. Mitarbeiter von Bahn und Geschäften kehrten es mit Besen und Schaufeln aus dem Gebäude.

Bildrechte: MDR/Michael Frömmert

Wegen des Regens fällt am Albert-Schweizer-Gymnasium bereits das zweite Mal in dieser Woche die Schule aus. Wie das Gymnasium auf seiner Internetseite mitteilt, haben die Wassermassen große Schäden im Gebäude hinterlassen. Wegen der Havarie könne die Schule derzeit nicht betreten werden.

An der Kooperativen Gesamtschule "Am Schwemmbach" und am Edith-Stein-Gymnasium findet den Angaben zufolge verkürzter Unterricht statt. Der Erfurter Sportbetrieb hat nach eigenen Angaben für Freitag alle Sportplätze gesperrt. Spiele am Wochenende finden nur in Außnahmefällen und in Eigenverantwortung der Vereine statt.