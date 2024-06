Auch in anderen Orten des Landkreises Sonneberg gab es Einsätze. Die Straße zwischen Neuhaus-Schierschnitz und Gefell wurde am Donnerstagabend durch starken Regen unterspült und bleibt gesperrt. Zudem sind dort Bäume umgestürzt. Laut Polizei ist noch unklar, wie lange der Abschnitt gesperrt bleiben wird. Möglicherweise könnte die Straße auch nächste Woche noch unpassierbar sein, hieß es.

In Lichte im Kreis Sonneberg war die Bundesstraße 281 wegen Überflutung gesperrt. Die Feuerwehr musste unter anderem Geröll von der Fahrbahn beseitigen. Laut Landeseinsatzzentrale der Polizei waren wegen Hochwassers auch Straßen in Schwarzbach, Walldorf und Öpfershausen sowie die B88 zwischen Langewiesen und Gehren im Ilm-Kreis überschwemmt.

Am Donnerstagmittag hatte ein Blitzschlag einen Dachstuhlbrand in Unterpörlitz ausgelöst. Daraufhin war ein Feuer in der Doppelhaushälfte ausgebrochen, das schnell von der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Ein Feuer durch Blitzschlag hat auch bei einer holzverarbeitenden Firma in Hirschberg-Ullersreuth (Saale-Orla-Kreis) hohen Schaden verursacht. Eine 20 Jahre alte Turbine geriet in Folge der Überspannung in Brand und wurde vollständig zerstört. Auch hier wurde niemand verletzt. Der Schaden an der Turbine wurde zunächst auf 50.000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Firma liegen die Kosten für einen Neukauf allerdings bei vier Millionen Euro.