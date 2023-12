So sarkastisch dürfe es ruhig auch im Kommentarbereich zugehen, war die überwiegende Meinung zu Ironie. Sie dürfe allerdings nicht bloßstellen, sondern nur einen Kritikpunkt überspitzen. "Ich habe da dazugelernt und mache Ironie am Ende kenntlich", sagte ein Besucher. Auf unsere Frage, ob Ironie ein geeignetes Mittel sei, um äußerst aufgeheizte Diskussionen ("Saalschlachten") zu entschärfen, sah das nur einer unserer Gäste als Mittel der Wahl. Die anderen hielten in solchen Situationen nüchterne und klare Ansagen für das beste Vorgehen.

Ausdrücklich und einhellig befürwortet wurden "MDR-Warnhinweise" in laufenden Diskussionen, dass es jetzt etwa zu themenfern werde. Bei Flüchtlingsthemen zum Beispiel sei zur Suhler Erstaufnahme der Punkt Migration insgesamt ein nötiger Hintergrund ("die Flüchtlinge suchen sich ja nicht gezielt Suhl aus"), während Kritik an gendernden Grünen bei Windkraftdiskussionen nichts verloren habe - anders als Verweise auf andere Energiequellen wie Atomkraft.

Eine ganze Weile ging es auch um einfachere Kontaktaufnahme zu uns. Natürlich können Sie zu Artikeln und anderen Kommentaren immer auch Kommentare an uns mit dem Hinweis "nicht zur Veröffentlichung" schreiben. Gewünscht wurden aber auch "niedrigschwelligere" Kontaktmöglichkeiten als das ausführliche Formular. Ein Vorschlag war WhatsApp. Wir empfahlen die Chat-Funktion in unserer neuen App, deren Input auch bei unserem Hörerservice aufläuft.

Meistens gewünscht wurde auch die Kommentierbarkeit von Videos, die alleine in unserem Feed einlaufen, das heißt die nicht in einem (kommentierbaren) Artikel eingebunden sind. Wir bieten aus verschiedenen Gründen (mehr zur Diskussion um "Presseähnlichkeit") einen hohen Anteil solcher Videos an, die natürlich auch kommentarrelevante Inhalte transportieren - wie etwa "Thüringens Autozulieferer in der Krise" oder "Kein drittes CATL-Werk". Bisher ist es technisch jedoch leider nicht möglich, solche Solo-Videos kommentierbar zu machen.