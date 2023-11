BDZV fordert Straffung des Medienstaatsvertrags

Für die Verleger bleibt das Angebot dennoch zu presseähnlich. Der BDZV fordert daher eine Straffung des Medienstaatsvertrags, da beide Seiten das Gesetz zu unterschiedlich auslegen würden. Auch habe man Kontakt zur Europäischen Kommission aufgenommen. Es handle sich dabei aber noch nicht um ein formales Beschwerdeverfahren. Die Schlichtungsvereinbarung mit ARD und ZDF sei aufgekündigt worden – aus formalen Gründen, wie Lauer erklärte.

Gebhardt: Brauchen Textangebot für publizistische Vielfalt

Bildrechte: MDR/Kirsten Nijhof MDR-Intendant Ralf Ludwig, der am Donnerstag ebenfalls Gast in der Enquete-Kommission war, sagte dazu, er bevorzuge es, wenn man miteinander rede. "Es ist auch nicht so, dass wir alles zurückweisen. Es ist schon was dran, dass wir zum Teil sehr presseähnlich sein könnten bei den Telemedien. Wir werden auch hier in Mitteldeutschland Gespräche führen mit den Verlagen", betonte Ludwig.

Mit Blick auf die Interessen der Verlage erinnerte der Landtagsabgeordnete Stefan Gebhardt (Linke) an die besondere Situation in Sachsen-Anhalt. "Wir haben zwei Zeitungen, die aus dem selben Verlagshaus kommen und sich einen Chefredakteur teilen." Ohne den MDR gebe es folglich überhaupt keinen Wettbewerber. Für publizistische Viefalt auch im Textbereich brauche es daher den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sei wichtig für die Information der Bürger. Denn Zeitungen könnten beispielsweise entscheiden, nicht über Landtagssitzungen zu berichten. Die öffentlich-rechtlichen Sender hätten dagegen einen klaren Auftrag, der sich mit Programmbeschwerden durchsetzen lasse, so Gebhardt.

Ein Vertreter der Staatskanzlei fügte hinzu, dass es aus Nutzer- und Marktsicht notwendig sei, dass die Sender Textangebote machten.

Rundfunkbeitrag auf Zeitungen ausweiten?

Marco Tullner (CDU) erklärte, Politik müsse sich immer mehr Gedanken darüber machen, wie man Meinungspluralismus aufrechterhalten könne, der staatsfern sei, aber funktioniere. Er stellte die Überlegung in den Raum, ob sich der Rundfunkbeitrag nicht auf Presse ausweiten ließe.

Benedikt Lauer lehnte das als BDZV-Vertreter ab. "Wir wollen keine Staatsgelder annehmen, um unsere Unabhängigkeit zu erhalten." Temporäre Förderungen könne man sich hingegen vorstellen.

Sparmaßnahmen beim MDR ab 2025

Über die Zukunft des MDR berichtete Intendant Ralf Ludwig der Enquete-Kommission. Der Mitteldeutsche Rundfunk wird demnach in den kommenden Jahren deutliche Einsparmaßnahmen durchführen müssen. Der Jahresetat des MDR werde ab 2025 nach derzeitigem Kenntnisstand um mindestens 40 Millionen Euro gesenkt. Das werde auch personalstrategische Auswirkungen haben. Wie Ludwig mitteilte, werde versucht, sozialverträglich vorzugehen – etwa durch Abbau von Stellen bei Renteneintritt. Das könne aber aufgrund der hohen Einsparsumme nicht garantiert werden.

Der Direktor des MDR-Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt, Tim Herden, kündigte an, dass trotz Spardrucks regionale Schwerpunkte gesetzt würden: "Regionalität ist unsere DNA. Wir sind ja schon sehr stark in der Fläche vertreten – mit Regionalstudios in Halle, Dessau, Stendal und Magdeburg und Außenstudios in Wittenberg, Naumburg." Die Regionalität solle mit einem Büro in Salzwedel erweitert werden. Außerdem seien im nächsten Jahr verstärkt On-Air-Angebote in den Regionen geplant. Zudem liege der Fokus auf jüngeren Digital-Formaten wie etwa dem Investigativ-Kanal.

Enquete-Kommission arbeitet seit Anfang des Jahres