"Pfosten der Schlepplifte und Schneekanonen als Kletterpark umbauen" (wer auch immer zu Schneesicherheit Oberhofs) - "Ich bin für Ausgangssperre in der Silvesternacht für Männer zwischen 18 und 25. Für die Einhaltung ist die Mutti zuständig" (Udo Haupt zur Böllerdiskussion) - "Als Fachlehrer gibst du da die erste Stunde in Gräfenroda, die zweite in Holzhausen und die dritte in Marlishausen. Wie du die bis zu 25 km Entfernung zwischen den einzelnen Orten schaffst interessiert niemanden" (Harka2 zu Lehrermangel) - "R.I.P. Polylux ... aber Finger weg vom Fernsehschrank und dem VHS-Recorder!" (melaniekalbitz zur "Polylux"-Ausmusterung an der Uni Jena) - "Was haben diese Sonderbegabten denn erwartet? Daß die Polizisten sagen: "Ach, bloß zwei Leichen im Auto, da gehen wir halt wieder"?" (Peter Heinrich Lauensteiner zu einem Duo, das sich bei einer Fahrzeugkontrolle tot stellte)