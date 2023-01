Inzwischen gibt es in Thüringen - Stand Ende Oktober 2022 - 1.384 öffentliche Ladepunkte, davon 368 Schnell-Ladepunkte, etwa auf Autobahnen. 222 Punkte sind im vergangenen Jahr bis Oktober neu hinzugekommen, die meisten davon in Jena (21), im Wartburgkreis (20) und im Landkreis Schmalkalden-Meiningen (18) - die wenigsten in der kreisfreien Stadt Suhl (zwei), im Unstrut-Hainich-Kreis, im Kyffhäuserkreis, im Kreis Sömmerda und der kreisfreien Stadt Weimar (jeweils vier).

Die Dichte des Ladenetzes ist ebenfalls nicht einheitlich - und es gibt unterschiedlich viele E-Fahrzeuge in den Regionen . So kommt nach Daten der Thüringer Energie- und Greentech-Agentur (Thega) Gera auf 9,7 Fahrzeuge pro öffentlichem Ladepunkt, in Weimar hingegen sind es mehr als 30.

"An solchen Stellen ist natürlich weiterer Ausbau notwendig", sagt Rico Hormann, Projektleiter Mobilitäts- und Energiekonzepte bei der Thega, die Kommunen und Unternehmen in solchen Fragen auch berät. Sinnvoll sei ein Verhältnis von 20 bis 23 Autos zu einem öffentlichen Ladepunkt. Mitunter würden die Zahlen allerdings verzerrt: So kommen im Saale-Holzland-Kreis nur sieben Autos auf einen Ladepunkt, was aber nicht nur an wenigen E-Fahrzeugen liegt, sondern auch an einer Reihe von Schnell-Ladepunkten, die sich primär an Autobahnfahrer richten, die auf den Autobahnen 4 oder 9 das Hermsdorfer Kreuz überqueren.