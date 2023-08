"Tja,wir regen uns auf wenn die Straßen im schlechten Zustand sind und natürlich müssen wir uns auch aufregen wenn die Schäden behoben werden sollen was Sperrungen oder Umleitungen bedeuten." (Knarf zu Kritik an Baustellen bedingt gesperrten Bundesstraßen) - "Wird an den Straßen nichts gemacht - finden es die Autofahrer blöd. Wird an den Straßen was gemacht - finden es die Autofahrer blöd." (randdresdner zum gleichen Thema) - "So lange wir solche Probleme haben, is doch alles schick" (Hawa Criss Nmore zur Debatte, ob der Viadukt einer seit Jahrzehnten nicht mehr existierenden Bahnlinie bei Weida als Denkmal saniert werden soll) - "Dummland, sag ich doch. Dort ging es doch auch. Ich bin an den Baken der Absperrung vorbei gefahren. Die haben etwa 3m tief ausgehoben. Und es geht, nur im Bürokratenland wieder nicht." (Friedrich Dickel zu 30km langer Umleitung wegen Vollsperrung einer Straße bei Lauscha für Bauarbeiten ) - "ok und wenn einem Bauarbeiter bzw Verkehrsteilnehmer etwas passiert, weil der Abstand nicht eingehalten wurde? Ist das dann auch noch dumm? Klar geht es auch anders.., bis etwas passiert. " (Antwort von Toni Hartan beim gleichen Thema) - "Werden die verkauft?" (an_ch_321 zum Verzicht auf die großen Plastikpenisse bei den Erfurter Domstufenfestspielen)