So gespalten die Meinungen in der Bäckerei sind, so sind sie es auch bei den Anwohnern. Eine ältere Dame, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite wohnt, meint: "Es passt nicht hierher. (...) Ich habe noch nicht gesehen, dass sich da jemand groß hinsetzt", sagt sie und ergänzt: "An anderen Stellen vielleicht eher." Als Beispiel nennt sie das Jenaer Südviertel: "Die haben eigentlich gar nichts da oben."