Und wie sieht der Großebersdorfer Forst in 30, 40 Jahren aus? "Keine Kahlflächen mehr, klimastabiler Mischwald, viele Baumarten, viel Natur", überlegt die Försterin. Auch in Zukunft sollen Kinder wie damals die kleine Amelie mit Freunden und Familie durch den Wald toben können. Am liebsten will sie miterleben, wie sich "ihr Wald" entwickelt. Sie kann sich vorstellen, bis zur Rente ihren Heimatwald zu betreuen: "Ich möchte die Veränderungen sehen und miterleben. Bäume wachsen ja langsam. Wer schnelle Erfolge sehen will, ist in der Forstwirtschaft fehl am Platz."