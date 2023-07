Der Antrag kann sowohl vor Beginn der Weiterbildung als auch währenddessen gestellt werden, wie die Website der Stiftung informiert. Der Förderzeitraum beginnt stets im auf die Antragstellung folgenden Monat und endet mit Abschluss der Weiterbildung. Was oft übersehen werde: Medizinstudierende können die Weiterbildung auch in einem anderen Bundesland machen. Entscheidend ist, dass sie sich verpflichten, anschließend in Thüringen in Anstellung oder in eigener Niederlassung zu arbeiten.