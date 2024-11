Ein anderes Team mit Michael Bang Petersen, der auch an der anderen Studie beteiligt war, schaute sich an, ob User untereinander mäßigenden Einfluss ausüben - also aggressiven Postings widerspechen. Eine Umfrage unter mehreren tausend dänischen SocialMedia-Usern ergab ein ziemlich eindeutiges Ergebnis: Die häufigsten Reaktionen auf online wahrgenommenen "Hass" sind rein passive Verhaltensweisen wie der Wunsch nach Abwendung, Wut und Traurigkeit.

Bei eigenen Handlungen dazu überwog am ehesten, Postings bei den Betreribern zu melden, sehr selten nur gab es eigene (widersprechende) Reaktionen: "Wenn Menschen auf Hass reagieren, ziehen sie die kostengünstige Option des Meldens der kostspieligen Option der Gegenrede vor", heißt es in der Studie dazu.

Das Ergebnis daraus ist mit Blick auf Meinungsfreiheit und den individuellen "Preis" für Wahrnehmung von Meinungsfreiheit etwas ernüchternd: "Die Erfahrung von Hass im Internet geht mit einer allgemeinen Zurückhaltung bei der öffentlichen Meinungsäußerung und einem Rückzug aus öffentlichen Debatten einher." Aggression funaktioniert also als Methode, andere von Äußerungen abzuhalten - was mit dem Fachbegriff "silencing" bezeichnet wird, etwa "zum Schweigen bringen".

Vielleicht für Ihre Diskussion in Abwandlung eines Sprichworts: Wie viel Hitze in der Diskussionsküche muss man aushalten können, um sich dort aufzuhalten zu dürfen? Unser Maßstab: Einstecken können wie austeilen sollte Voraussetzung sein, aber in Thüringer Diskussionsküchen keine professionelle Abhärtung. Also gerne so wie im Monatsfinale zu Halloween ;-)