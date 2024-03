Wem ist es noch nie so gegangen: Kommentar abgeschickt - und dann das Gefühl "Das war jetzt ganz schön heftig. Vielleicht doch zu heftig?" Oder Stunden später weit weg vom Bildschirm und den Kommentaren schlich in der Alltagsumgebung das Gefühl ein, sich vielleicht doch zu weit oder zu grob aus dem Fenster gelehnt zu haben.

Wir reden jetzt nicht von persönlicher Grund- und Daueraggressivität, die eine Studie mal als Eskalationsgrund gesehen hatte, sondern der "normalen" Eskalation, die sich in Diskussionen entwickeln kann (wofür eine andere ebenfalls große Studie spricht). Der redselige Volksmund hat genug Begriffe dafür: "Im Eifer des Gefechts", "in der Hitze der Schlacht", "wenn ein Wort das andere gibt", "das lasse ich nicht auf mir sitzen", "dem zeig ich es jetzt aber", "ist doch nur grober Klotz auf groben Keil", "wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus". In der Praxis fallen die Reaktionen halt meistens noch mal zehn Dezibel heftiger aus...