Die Ludwigs geben zu, dass sie ein bisschen verrückt sind. "Eine kleine Macke muss man haben", sagt Eileen, die mit ihrem Mann Norman seit Wochen an Dekorationen arbeitet . Ihr Haus und Garten in Utenbach bei Apolda im Weimarer Land gleichen einem Gruselkabinett. Dutzende Skelette, Spinnen und Gräber ragen zwischen Hecken und Blumen hervor.

"Wir hatten im ersten Jahr ein bisschen Deko. Eddi Skeletti war unsere erste Figur. Damals hatten wir ein Kilogramm Gummibärchen. Heute sind es neun und eine Reserve steht auch noch da", so Norman. Neun Kilogramm Süßes für die rund 200 Kinder, die am Halloween-Abend erwartet werden - das Utenbacher Haus ist ein Magnet geworden.

Besonders die Spinne hat es den Besuchern angetan. "Die ist, wie das Meiste hier, selbst gebastelt - aus Rohrdämmung, Styropor, Bauschaum und Kunstfell." Die Beine der Spinne haben gut und gerne ein Ausmaß von zwei Metern. In den Augenhöhlen stecken leuchtend rote Weihnachtsbaumkugeln. "Man muss schon etwas kreativ sein. Auch Besenstiele lassen sich gut verarbeiten", sagt Eileen, für die die Bastelei ein guter Ausgleich zum Job in der IT-Branche ist.

"Dann wird gespielt und sich gegruselt." Die Getränke werden in schwarzen Gläsern serviert und die Kinder finden an jeder Ecke eine Schüssel mit Süßigkeiten. Zaungäste sind jederzeit willkommen. "Ich freue mich über jedes Auto, was anhält und Spaziergänger, die am Haus vorbeikommen", sagt Eileen. "Am schönsten ist es natürlich in der Dunkelheit."