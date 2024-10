Das Krankenhaus in Neuhaus am Rennweg wird zum 6. Dezember geschlossen. Das bestätigte Landrat Robert Sesselmann (AfD) am Mittwoch MDR THÜRINGEN. Demnach fallen die 60 stationären Betten weg. Ein Großteil der Patienten soll künftig im Sonneberger Krankenhaus versorgt werden, sagte dessen Direktor Michael Renziehausen. Hier bleibe die Bettenzahl gleich. Ein Teil der Patienten werde aber sicher auch an andere Krankenhäuser abwandern.

Ambulante medizinische Versorgung soll gesichert werden

Am Standort in Neuhaus soll künftig die ambulante Versorgung in einem Medizinischen Versorgungszentrum gestärkt werden. Darüber verhandelt Renziehausen nach eigenen Angaben derzeit mit einigen Ärzten. Insgesamt soll mehr als 20 Mitarbeitern betriebsbedingt gekündigt werden. Das betreffe Ärzte, Verwaltung und technisches Personal. Der Pflegebereich sei nicht betroffen.

Um die medizinische Versorgung im Kreis künftig abzusichern, seien Sanierungsmaßnahmen unumgänglich, so Landrat Sesselmann. Alternative Konzepte mit einer Beibehaltung des Krankenhauses in Neuhaus oder einer Reduzierung der Bettenzahl hätten sich als nicht tragfähig erwiesen. Die Versorgung in Notfällen soll trotzdem gewährleistet werden. Ein Ausbau der Kapazitäten der Rettungsdienste werde derzeit geprüft, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.

Bürgermeister kritisiert AfD-Landrat und stellt Zugehörigkeit infrage

Heftige Kritik äußerte der Bürgermeister von Neuhaus am Rennweg. Uwe Scheler (parteilos) sagte MDR THÜRINGEN, die Versorgung der Stadt und ihrer Umgebung werde dadurch verschlechtert - und man sei vom Kreis vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Er ziehe in Betracht, mit Neuhaus deswegen die Kreiszugehörigkeit zu ändern. Dem Landrat warf Scheler fehlende Kommunikation vor. Einen direkten Austausch gebe es nicht, man erfahre alles nur über den Youtube-Kanal des Landrats.

