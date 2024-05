Mehr als zehn Beschäftigte der Werkstatt am Kesselbrunnen haben an dem Projekt teilgenommen - so wurde ein buntes Team fast jeden Alters und mit unterschiedlichen Behinderungen zusammengewürfelt. In den vergangenen drei Monaten haben sie sich mit insgesamt sechs Politikerinnen und Politikern aus der Region getroffen. Immer mit den folgenden Fragen im Gepäck: Was halten Sie von Inklusion? Was tun Sie für die Barrierefreiheit? Was tun Sie dafür, dass wir in den Werkstätten fair bezahlt werden? Neun Fragen gab es insgesamt, für die es jeweils fünf Minuten Antwortzeit gab. Jede Frage war gleichzeitig auch eine Forderung.