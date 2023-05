Im April hatte es an dieser Stelle zwei schwere Unfälle gegeben. Ein 84-Jähriger stürzte mit seinem Rollator von der Rolltreppe und verstarb später im Krankenhaus. Eine 80-jährige Frau musste ebenfalls nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht werden. Piktogramme auf dem Boden weisen nun darauf hin, dass die Rolltreppen nicht mit schwerem Gepäck, Fahrrädern, Kinderwagen und Rollatoren genutzt werden dürfen. Zudem informieren Aushänge über Hilfsangebote für Fahrgäste. Es hat sich etwas getan auf dem Erfurter Hauptbahnhof. Doch das ist längst nicht überall so.

"Da gibt es ein Formular im Internet, wo man genau einträgt: Wann möchte ich fahren? Wo möchte ich umsteigen? Das schickt man ab und bekommt dann eine Bestätigung oder eine Ablehnung von einer Service-Zentrale, ob man die Fahrt so durchführen kann," berichtet er. Auch abseits des Bahnhofs kann das zu Problemen führen: "Es gibt genug Menschen mit Behinderung, die berufstätig sind, ich selbst auch. Da kann man nicht in jedem Fall mehrere Tage im Voraus planen."

Spontan mit dem Zug fahren? Schwierig bis unmöglich - je nachdem wo es hingeht. Die Bahnhöfe in größeren Städten sind nach Petschners Erfahrung meist besser ausgebaut als in kleineren Ortschaften. Weil Thüringen aber sehr ländlich geprägt ist, kann es für Menschen mit Behinderung gerade dort schwierig werden. Seitens der Deutschen Bahn (DB) gibt es dafür Hilfsangebote, etwa die Mobilitätsservice-Zentrale (MSZ) . Die ist zwar rund um die Uhr erreichbar, doch hat auch ihre Grenzen.

Zum einen wird empfohlen, die Fahrt "bis spätestens 20 Uhr am Vortag der Reise anzumelden." Zum anderen verfügt nicht jeder Bahnhof in Thüringen über das entsprechende Service-Personal vor Ort. "Das heißt, das endet dann so, dass gebeten wird, doch den nächsten Zug in den nächstgrößeren Bahnhof zu nehmen, wo dann wieder Service-Personal verfügbar ist, welches einem dann hilft, aus- oder einzusteigen", berichtet Petschner aus eigener Erfahrung.