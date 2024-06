Warum Gemeinderäte teils früher als Bürgermeister ihr Amt beginnen, warum es keinen Handschlag mehr gibt und ob eine Wahl auch angefochten werden kann. Wie es in Thüringen nach den Kommunalwahlen weitergeht. Die wichtigsten Fragen und Antworten nach den Kommunalwahlen in Thüringen:

Nach einer Wahl wird, nachdem alle Stimmen ausgezählt sind, in der Regel noch am Wahlabend ein vorläufiges amtliches Endergebnis gegeben. In den Tagen danach prüfen die örtlichen Wahlvorstände noch einmal die Wahl auf Unregelmäßigkeiten, etwa ob Briefunterlagen rechtzeitig eingetroffen sind oder richtig ausgezählt worden ist. Danach geben sie das amtliche Endergebnis bekannt. Das kann in Einzelfällen auch zu Überraschungen führen, wie bei der Kreistagswahl in Schmalkalden-Meiningen. Das "Freie Wort" berichtet, dass die frühere Landtagsabgeordnete Christina Liebetrau (CDU) laut dem amtlichen Endergebnis doch nicht in den Kreistag einzieht, wie im vorläufigen Endergebnis zunächst bekannt gegeben. Hintergrund sei ein Eingabefehler gewesen, bei dem Stimmen einer anderen Bewerberin zunächst Liebetrau zugeordnet worden seien.