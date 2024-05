In den Gemeinderat kann man nur gewählt werden, wenn man auch in der Gemeinde lebt. Laut Kommunalordnung werden die Gemeinderatsmitglieder von den Bürgern in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.

Also alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde ab 16 Jahren wählen die Gemeinderatsmitglieder in einer geheimen Direktwahl.

Die Gemeinderatsmitglieder arbeiten in ihrer Eigenschaft als Gemeinderatsmitglieder ehrenamtlich und sind nicht an Aufträge und Weisungen, etwa ihrer Parteien, gebunden. Sie sind dem Gemeinwohl innerhalb der Gemeinde verpflichtet.

Der Gemeinderat trifft sich einmal im Monat, um über die örtlichen Angelegenheiten zu bestimmen und zu beschließen.

Die Stadt- oder Gemeinderäte erlassen keine Gesetze, sondern setzen die bestehenden Gesetze um. Doch: "Gemeinden verwalten sich selbst und dürfen sich deshalb auch Regelungen geben", sagt Sven Müller-Grune von der Hochschule Schmalkalden. Dieses Regelwerk nennt sich Satzung. Hier wird festgelegt, was in der Gemeinde umgesetzt wird und wie es umgesetzt wird.

Gemeinden verwalten sich selbst und dürfen sich deshalb auch Regelungen geben. Sven Müller-Grune Professor für Verwaltungsrecht an der Hochschule Schmalkalden

Was genau die Gemeinde in dieser Satzung regeln darf, gibt der Landesgesetzgeber vor. Zum Beispiel können in einer Satzung Beiträge und Gebühren oder der Hebesatz für die Gewerbesteuer festgelegt werden.

Satzung legt fest, was umgesetzt wird

Durch die Satzung wird der Gemeindeverwaltung eine Grundlage in die Hand gegeben, um dem Bürger gegenüberzutreten. Sven Müller-Grune: "Ohne eine Satzung kann niemand gezwungen oder berechtigt werden, etwas zu tun, beispielsweise sich an die Entwässerung anzuschließen."

Ein Stadt- oder Gemeinderat kümmert sich um Probleme und Aufgaben, die in der Stadt anfallen. Er bestimmt über die Verteilung von Geldern und über die Infrastruktur vor Ort. Er darf etwa entscheiden, ob es im Ort eine Bibliothek, Spielplätze, Sportplätze oder ein Schwimmbad gibt.

Bildrechte: imago images / photothek

Der Stadt- oder Gemeinderat darf über die Einrichtung eines Kindergartens oder die Preise des städtischen Wasserwerks entscheiden oder ob die Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt wird. Zudem ist der Stadt- oder Gemeinderat für die gesundheitliche und soziale Betreuung zuständig.

Auch der kommunale Wohnungsbau liegt in der Hand eines Stadtrates. So hat etwa der Jenaer Stadtrat kürzlich beschlossen, bis 2035 fast 5.000 Wohnungen neu zu bauen.

Über kontroverse Entscheidungen wie den Bau von Windkraftanlagen wird ebenfalls in Gemeinderäten diskutiert. So will die Landgemeinde Kindelbrück im Kreis Sömmerda juristisch gegen einen geplanten Windpark vorgehen. Der Gemeinderat beauftragte Bürgermeister Roman Zachar, einen Anwalt einzuschalten.