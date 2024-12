Die entscheidende dritte Runde

Wenn kein Kandidat in Wahlgang eins und zwei 45 Stimmen bekommt, geht es in die dritte Runde. Hier gibt es Szenarien wie Blumensträuße, die mit dem Brombeer-Angebot an die Linke aber unwahrscheinlich werden. Dennoch: In Erinnerung an die Kemmerich-Wahl 2020 werden sie in den Fraktionen seit Wochen durchgespielt.

Szenario eins: Mario Voigt erhält im dritten Wahlgang 44 Ja-Stimmen (von der Brombeere). AfD und Linke stellen eigene Kandidaten auf. Hat Voigt mehr Ja-Stimmen als die anderen Kandidaten, so ist er verfassungskonform gewählt. So schildern es auch die Juristen des Thüringer Landtags auf MDR-Anfrage.

Szenario zwei: Mario Voigt erhält im dritten Wahlgang 44 Ja- und 44 Nein-Stimmen. Es gibt keinen Gegenkandidaten. Zu dieser Situation gibt es in der Rechtslehre zwei unterschiedliche Auffassungen. Folgt man der einen, sind nur die Ja-Stimmen ausschlaggebend. Bei einem einzigen Kandidaten würde also schon eine Ja-Stimme reichen. Landtagspräsident König erklärte dazu am Dienstag, dass er dieser Auffassung folgen würde. Auch Bodo Ramelow unterstützt diese Auffassung. Die andere Auffassung lautet, ein Kandidat muss mehr Ja- als Nein-Stimmen haben.

Wenn der Landtagspräsident die Wahl Voigts feststellt, könnte eine Fraktion - beispielsweise die AfD - im Nachgang eine Überprüfung vor dem Weimarer Verfassungsgericht anstreben. Ein Sprecher des Gerichts teilte dem MDR mit, für ein solches Hauptsacheverfahren "müsste man schon einen Zeitraum von zwei Monaten veranschlagen". Das Verfahren sowie die Entscheidung würden in Thüringen und ganz Deutschland rechtliches Neuland bedeuten. Der Ministerpräsident bliebe aber im Amt. Sollte die Wahl tatsächlich gekippt werden, müsste die Ministerpräsidentenwahl erneut stattfinden.

Szenario drei: Mario Voigt erhält 44 Ja-Stimmen im dritten Wahlgang. Die Linke (und vielleicht auch die AfD) stellen eigene Kandidaten auf. Die AfD wählt aber - aus reinem Zerstörungswillen heraus - den Linke-Kandidaten. Dann hätten zwei Kandidaten dasselbe Stimmergebnis. "Sowas denken wir mit, auch falls wir auf einmal 45 Stimmen hätten", hatte Christian Schaft dem MDR gesagt. "In dem hypothetischen Fall wären alle unsere Abgeordneten in der Lage - anders als Herr Kemmerich damals - in so einer Situation Nein zu sagen."