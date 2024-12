Im Brombeer-Koalitionsvertrag ist die Rede von einem "prälegislativen Konsultationsverfahren". Im Gespräch ist etwa, dass größere Reformprojekte oder Gesetze, nachdem sich die Landesregierung damit befasst hat, als Entwurf an den Landtagspräsidenten geleitet werden, der den Entwurf an die Fraktionen verteilt. Anmerkungen und Ideen der Fraktionen könnten dann später wieder an die Regierung gehen, die darüber entscheidet, wie damit umgegangen werden soll. Schaft machte klar, dass der Linken dieses Verfahren nicht ausreicht.