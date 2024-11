Kommende Regierung So reagieren Kulturakteure in Thüringen auf den Koalitionsvertrag

Hauptinhalt

26. November 2024, 04:00 Uhr

In Thüringen haben CDU, BSW und SPD am vergangenen Freitag ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Darin sind auch Pläne, Bekenntnisse und Vorhaben für die Kultur in Thüringen formuliert. Wie kommen diese Pläne bei den in Thüringen ansässigen Kulturakteuren an? MDR KULTUR hat exemplarisch mit dem Kulturrat Thüringen, dem Landesmusikrat, dem Theater Rudolstadt, der Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau-Dora und dem Museumsverband Thüringen gesprochen.