Der Regierungsvertrag zwischen CDU, BSW und SPD, der heute Nachmittag in Erfurt vorgestellt wurde, betont die Rolle der Kultur für eine offene demokratische Gesellschaft. Ziel ist demnach der Erhalt und die Fortentwicklung einer vielfältigen Kulturszene in Thüringen. Das kulturelle Erbe sei einzigartig. Besonders herausgestellt werden die Bedeutung der Klassik-Stiftung-Weimar sowie der Friedenstein-Stiftung Gotha als zwei der größten Kulturstiftungen in Deutschland.

Um diese Pläne zu verwirklichen, will die künftige Regierung die nötigen Mittel im Haushalt bereitstellen. Die Ausgaben für Kultur, heißt es, wolle man "den Herausforderungen entsprechend anpassen". Förderverfahren will die künftige Landesregierung entbürokratisieren. In Aussicht gestellt wird auch ein neuer Familienkulturtag, an dem Familien an einem Tag im Jahr kostenfrei staatlich geförderte Kultureinrichtungen besuchen können. Damit sollen kulturelle Erfahrung und historische Bildung gestärkt werden.