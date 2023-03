Es ist eine romantische Idee: Wald soll wieder so werden, wie er einmal war, naturbelassen und ursprünglich in Thüringen. Doch viele Flächen sind privat. Will der Staat sie der Natur überlassen, muss er sie erst kaufen.

Der Geschäftsführer der Stiftung Naturschutz, Denis Peisker, erinnert sich: "In Schutzgebieten ist es so, da wird vorher geprüft, ob es Vorkaufsrechte gibt, und da es in einem Schutzgebiet lag, konnte man das bejahen und wir haben uns auf den Weg gemacht und gesagt: Okay, diese Fläche ist so interessant für den Naturschutz, dass wir hier gerne mithelfen wollen, das Vorkaufsrecht auszuüben. So ist das ganze Thema bei uns auf den Tisch gekommen."