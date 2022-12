Sie sollen sich "Patriotische Union" oder auch "Der Rat" nennen und einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben. Nach MDR-Informationen hat die Bundesanwaltschaft rund 50 Tatverdächtige im Visier der Ermittlungen. 25 Verdächtige wurden bereits festgenommen, unter anderem der in Thüringen bekannte Heinrich XIII. Prinz Reuss.

Der Einsatz der Polizei - etwa in Bad Lobenstein in Thüringen - richtet sich gegen ein Gruppe mutmaßlicher Verschwörer. Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling

Der Prinz besitzt seit Jahren ein Jagdschloss in der Nähe von Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis. In diesem soll er sich auch hin und wieder aufhalten. Aus diesem Grund werden das Schloss und weitere Wohn- und Geschäftsräume von der Polizei durchsucht. Heinrich XIII. selber wohnt in Frankfurt am Main, wo er eine Wohnung und ein Büro hat.