30,6 Prozent der Fläche Sachsens gelten als Landschaftsschutzgebiete. Zunächst klingt das, als hätte Sachsen seine Hausaufgabe aus Montreal schon erfüllt. Das stimmt so allerdings nicht. Denn erst, wenn die Gebiete rechtlich als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden, besteht hier ein umfangreicher Schutz, erklärt Joachim Schrot vom NABU Landesverband Sachsen.

"Weil diese Gebiete nur sogenannte Grundschutzverordnungen haben und in den Grundschutzverordnungen sind keine Erlaubnisse, keine Gebote, keine Verbote niedergelegt. Das ist erst möglich, wenn die Fläche in ein nationales Schutzgebiet überführt wird", so Schrot. Im Voigtland und im Raum Meißen sei das schon geschehen.