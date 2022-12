Die Festnahmen erfolgten neben Thüringen auch in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen sowie in je einem Fall in Österreich (Kitzbühel) und in Italien (Perugia). Durchsuchungen gab es zudem in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Bildrechte: NEWS5/Stephan Fricke