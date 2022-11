Der Rundweg kann sowohl in Stützerbach als auch am Bahnhof Rennsteig gestartet werden. Am Wochenende werden diese Punkte auch von der Rennsteigbahn bedient, die von Erfurt über Ilmenau in den Thüringer Wald fährt. In Stützerbach führt der Doktor-Wald-Weg ein ganzes Stück am sogenannten Atem-Weg entlang und führt an Kneipp-Anlagen vorbei. An einem Panoramaweg entlang geht es hinab in das Gläsertal.