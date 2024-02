Welchen Schaden richtet der Waschbär an?

Laut Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat sich der Waschbär auch in Thüringen als invasive gebietsfremde Tierart etabliert und "kümmert" sich bei uns um Tierarten, die mehrheitlich geschützt sind, weil vom Aussterben bedroht. Auf seiner Speisekarte stehen Eier, Jungvögel, Fische, Flussschildkröten und Flussperlmuscheln.

Rund 13.000 Waschbären wurden im vergangenen Jahr in Thüringen erlegt. Zum Vergleich: Vor 15 Jahren, 2009, waren es nur 470. Diese Zahlen werden - um den Bestand zu schätzen - in der Regel mit dem Faktor 10 multipliziert. Wir haben also ein zunehmendes Problem. Trotzdem: Schon die "Entnahme" der 13.000 Waschbären in Thüringen war ein Geschenk für die Vogelwelt, rechnet Frank Herrmann vor.

13.000 Waschbären können 100.000 Vogelnester leermachen. Frank Herrmann, Landesjagdverband Thüringen

Welche Krankheiten überträgt der Waschbär?

In der Schule ist der Fuchs das Tier, vor dem wir unsere Kinder warnen. Stichwort: Tollwut und wenn der Fuchs zutraulich wird, dann ist er ganz verdächtig.

Nun ist der Fuchs in der Regel scheu und hält sich von uns fern, der Waschbär hingegen wohnt auf unseren Dachböden und in den Nebengelassen. Seine Speisekammer sind unsere Abfalleimer und er erntet auch höchstpersönlich in unseren Gärten. Seine Hinterlassenschaften liegen dann auf den Beeten, auf der Wiese oder in der Sandkiste, einschließlich des Waschbärspulwurms.

Dr. Lars Mundhenk vom Institut für Tierpathologie an der FU Berlin hat für die Jagdverbände eine Einschätzung verfasst, die durchaus als mahnender Zeigefinger verstanden werden kann. Wenn man die Population so fortschreibt, wie sie sich bisher entwickelte, wird es schnell eng im Wald.

Die Tiere werden verstärkt in unseren Dörfern und Städten auftauchen und damit auch auf Spielwiesen und in Sandkästen. Zwar sind wir für den Waschbärspulwurm nur ein "Fehlwirt", aber trotzdem kann es nach Aufnahme von infektiösen Eiern zu Körperwanderungen der Larve kommen.

Es drohen je nach "Wanderweg" im Körper Gehirn- und Hirnhautentzündungen, aber auch Augen, Herz, Lunge oder Darm können befallen werden. Die Erkrankung endet oft tödlich, so das Fazit von Dr. Mundhenk.

Insbesondere Kleinkinder sind gefährdet, wenn sie in Bereichen spielen, die mit Waschbärspulwurmeiern verunreinigt sind. Dr. Lars Mundhenk vom Institut für Tierpathologie an der FU Berlin

Neben den Kindern sind auch unsere Hunde gefährdet, in diesem Fall durch die Staupe, die vom Waschbären verbreitet werden kann. Das ist eine Viruserkrankung, die für Hunde oft tödlich verläuft.

Bildrechte: IMAGO / Martin Wagner

Was ist in Schleiz schiefgelaufen?

Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN war der Ablauf so, wie es in Deutschland üblich ist. Es begann zunächst mit der Suche nach einem Zuständigen, den es in Schleiz so direkt nicht gab. Das wäre nämlich der Stadtjäger gewesen.

Der hätte auch die EU-Verordnung gekannt und entsprechend gehandelt. Das Tier wäre "entnommen" worden aus dargelegten Gründen und die Sache wäre erledigt gewesen. Hauptamtsleiter Christian Berndt sagte MDR THÜINGEN, dass es bisher weder Anlass noch Bedarf gab, sich um einen Stadtjäger zu kümmern.

Das hat sich mit dem ersten Waschbären geändert. Man sei nun in Gesprächen mit der unteren Jagdbehörde und dem Landratsamt, um einen regionalen Jäger entsprechend zu schulen und auszustatten. Der Landesjagdverband hat hier auch Unterstützung angeboten.