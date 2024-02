Der Thüringer Landesjagdverband hat den "Umzug" eines Waschbären in Schleiz kritisiert. Das Tier hätte nicht wieder ausgesetzt werden dürfen, heißt es in einer Mitteilung. Die Freiwillige Feuerwehr Schleiz hatte am Montagabend einen Waschbären aus dem Schleizer Stadtzentrum (Saale-Orla-Kreis) zurück in die freie Natur gebracht - auf Bitten der Polizei.