Die Freiwillige Feuerwehr Schleiz (Saale-Orla-Kreis) wehrt sich gegen Vorwürfe des Thüringer Landesjagdverbandes. Der hatte kritisiert, dass die Kameraden einen Waschbären in der Stadt eingefangen und dann außerhalb der Stadt freigelassen hatten - auf Bitten der Polizei.

Die Stadtverwaltung Schleiz hatte nach eigenen Angaben die Jagdbehörde informiert, diese leitete offenbar die Informationen an den zuständigen Jagdpächter weiter. Nach dem Jagdrecht dürfen Jäger nicht im Stadtgebiet schießen oder Fallen aufstellen.

Laut Landesjagdverband bleibt der Waschbär in Thüringen ein Problem. Die Tiere machen Jagd auf seltene Frosch- und Krötenarten oder plündern Eier aus den Nestern des Schwarzstorchs.

Nach Zahlen des Thüringer Landesjagdverbandes wurden in den vergangenen Jahren rund 13.000 Waschbären innerhalb eines Jahres geschossen - 2.500 mehr als etwa vor fünf Jahren. Die ersten Tiere gelangten Anfang der neunziger Jahre nach Nord- und Westthüringen. Weil die Waschbären hier keine natürlichen Feinde haben, werden sie von Jägern bekämpft. Unmittelbar nach 1989 gab es in Thüringen 35 Tiere - vergangenes Jahr fast 400-mal so viele.