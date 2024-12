Weihnachtsansprache Landtagspräsident König: "Brauchen Zusammenhalt insbesondere jetzt"

23. Dezember 2024, 18:00 Uhr

In seiner Weihnachtsansprache erinnert Thüringens Landtagspräsident Thadäus König (CDU) an die christliche Weihnachtsbotschaft "Fürchtet euch nicht. Gott ist bei euch". Sie solle Zuversicht und Hoffnung für das neue Jahr geben. König geht auch auf die Ereignisse in Magdeburg ein: Insbesondere jetzt brauche es einen Zusammenhalt im Gemeinwesen. Hier sehen Sie die komplette Weihnachtsansprache.