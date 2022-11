Hell und bunt wird der Advent in den Thüringer Innenstädten: Trotz der hohen Energiepreise sparen die Städte in diesem Jahr nicht an der Weihnachtsbeleuchtung. Das ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN. Die meisten Kommunen haben wie Gotha, Gera oder Sonneberg auf LED-Leuchten umgestellt. Daher halten sich der Stromverbrauch und die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung nach Angaben der Städte in Grenzen.

Rund 14 Kilometer Lichterketten und -schläuche sowie rund 230.000 energiesparende LEDs bringen Erfurt in der Adventszeit zum Leuchten. Bildrechte: dpa

Nur in wenigen Städten werden die Lichter kürzer leuchten oder weniger Leuchten aufgehängt. In Mühlhausen und Jena soll der Weihnachtsschmuck in diesem Jahr kürzer leuchten - in Mühlhausen nur vier Stunden und in Jena soll er zwischen 22 Uhr und 6 Uhr abgeschaltet werden. Weniger Leuchten aufhängen als sonst will nur die Stadt Eisenach. So soll sie sich auf den engeren Innenstadtbereich beschränken. Bad Salzungen will während der Weihnachtsbeleuchtung einige Straßenlaternen abschalten und so Energie einsparen, da die Weihnachtslichter weniger verbrauchen als die Laternen.

Die Stadt Sömmerda will die Bewohner wie gewohnt auf die Weihnachtszeit einstimmen und damit "für ein kleines Stück Normalität in unruhigen Zeiten sorgen". Traditionelle Lichtersterne leuchten wieder an Straßenlampen in mehreren Straßen. Das Rathaus wird in der Adventszeit mit einer Lichterkette beleuchtet. Nicht zuletzt bildet die Beleuchtung auch den Rahmen für den Sömmerdaer Weihnachtsmarkt. Dieser fällt diesmal gegenüber den vorangegangenen Jahren etwas kürzer aus und findet vom 1. bis 4. Dezember statt. Dagegen gibt es keine Fassadenbeleuchtung in der Stadt. Wo sonst Rathaus, punktuell die Stadtmauer sowie Stadtmauertürme und die drei Bronzeplastiken in der Innenstadt angestrahlt wurden, sind die Lichter ausgeschaltet.

Die Stadt Erfurt hält an ihrer Weihnachtsbeleuchtung fest. In den vergangenen Jahren wurde sie nach und nach auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 5.000 Euro. Ist die Weihnachtsbeleuchtung komplett angebracht, bringen rund 14 Kilometer Lichterketten und -schläuche sowie rund 230.000 energiesparende LED Erfurt zum Leuchten. Auch in Arnstadt werden die Lichter in der Adventszeit wie gewohnt eingeschaltet.

Die Märchenfiguren auf dem Geraer Weihnachtsmarkt werden sogar die ganze Nacht hindurch beleuchtet - zum Schutz vor Randalierern. Bildrechte: dpa

In Jena wurde vor zwei Jahren eine neue LED-Weihnachtsbeleuchtung angeschafft. Diese wird aber in diesem Jahr nicht rund um die Uhr leuchten - von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens wird sie abgeschaltet. In Gera wird es wie jedes Jahr eine Weihnachtsbeleuchtung geben. Auch hier ist sie inzwischen auf LED-Lichter umgerüstet. Die Märchenfiguren auf dem Weihnachtsmarkt werden sogar die ganze Nacht hindurch beleuchtet - zum Schutz vor Randalierern. Auch der Weihnachtsbaum ist seit Jahren mit LEDs geschmückt. Die Lichter werden aber mit dem Ende des Weihnachtsmarktes um 20 Uhr ausgeschaltet.

Die Stadt Kahla hat in diesem Jahr auf LED-Weihnachtsbeleuchtung umgestellt. Um 22 Uhr wird diese ausgeschaltet. Auch die Stadt Eisenberg will Straßen und Plätze wie in den vergangenen Jahren weihnachtlich beleuchten. Inzwischen sind fast nur noch LED-Lichter im Einsatz. Wie lange sie eingeschaltet werden, prüft die Verwaltung derzeit noch.

Wegen der Energiekrise wird die Weihnachtsbeleuchtung in Eisenach reduzierter ausfallen als in den vergangenen Jahren. Bildrechte: dpa