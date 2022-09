Weihnachtsmärkte sind von der Energiesparverordnung ohnehin ausgenommen. Was aber für die weihnachtlichen Lichter außerhalb der Märkte gilt, darüber ist man sich in Dresden noch unsicher. "Wir haben die Verordnung so gelesen, dass eine solche Weihnachtsbeleuchtung durch die Bundesregierung eigentlich verboten ist. Diese Frage stellen sich momentan viele Städte und Gemeinden: Betrifft diese Energiesparverordnung auch die Schmuckbeleuchtung zu Weihnachten – oder tut sie es nicht?", fasst der Rathaussprecher zusammen.

Lichterwelt in Magdeburg. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

In der Lichterwelt Magdeburg, die zusammen mit dem Weihnachtsmarkt weite Teile der Stadt mit Lichtfiguren schmückt, will man keine Abstriche machen. Über eine Million Lichter sollen die Stadt ab Mitte November erhellen. Der Geschäftsführer der Magdeburger Weihnachtsmärkte, Paul-Gerhard Stieger, argumentiert mit bereits vorgenommenen Sparmaßnahmen und Vorteilen für den Einzelhandel: "Wir haben ja schon die Lichterwelt extra mit sehr energiesparenden LED-Lampen bestellt, die verbraucht sehr wenig Strom. Und ich denke, wir haben in den letzten zwei Jahren alle erfahren, was es bedeutet, wenn gewisse Angebote nicht stattfinden können oder nicht stattfinden dürfen; was das auch mit der Bevölkerung macht." Man gehe davon aus, dass die Lichterwelt einen positiven Effekt auf den Innenstadthandel habe, der von Preissteigerung, Energiekostensteigerung und ähnlichem betroffen sei.