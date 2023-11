Glühwein auf Weihnachtsmärkten für drei bis vier Euro

Zwischen drei und vier Euro pro Becher - das kostet der Glühwein in diesem Jahr auf den meisten Thüringer Weihnachtsmärkten. In Zeulenroda sind es im günstigsten Fall sogar nur 2,50 Euro. Unverändert drei Euro verlangen beispielsweise die Anbieter in Bad Blankenburg. In Heiligenstadt kostet die Tasse ebenfalls ab drei Euro. Auf dem ganzen Markt gibt es dort nach Angaben der Stadt mit der "königlichen Glühweintasse" auch ein einheitliches Pfandsystem. In Schleiz denkt man zwar über ein solches System nach - hat es bisher aber noch nicht umgesetzt. Die Preise legen die Händler in Schleiz selbst fest - genauso wie in Königsee im Kreis Saalfeld-Rudolstadt.

Auf dem Eisenacher Marktplatz sind pro Glühwein 3,50 Euro fällig. Damit wird auch der Inflation ein Schnippchen geschlagen, denn der Preis hat sich seit fünf Jahren nicht erhöht. In Nordhausen kostet ein Glühwein zwischen drei und 3,50 Euro, je nach Sorte. Dazu kommen noch einmal drei Euro Pfand für den Becher. In Suhl, Jena und Erfurt ist es etwas teurer - hier werden in der Regel vier Euro fällig. Auch die Stadt Saalfeld geht von durchschnittlich vier Euro pro Glühwein aus.