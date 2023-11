Am Dienstag ist in Erfurt der 173. Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Laut Marktleiter Sven Kaestner ist dieser - abgesehen von der Corona-Pandemie - mit 25 Tagen der bislang kürzeste Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt. Auch wenn das Markttreiben sechs Tage kürzer als 2022 sei, hoffe er, dass die Besucherzahlen vom Vorjahr erreicht werden. Im vergangenen Jahr zog Thüringens größter Weihnachtsmarkt den Angaben nach 853.000 Gäste an.