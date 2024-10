Und sie helfen alle - ob in der Küche, am Tresen oder als Bedienung. Neben Jörg auch Mandy und Nicole. Je nachdem, wer eingeteilt wurde.

Aufgeschrieben wird auf Bierdeckeln, gezählt später in bar. Oder vielleicht morgen, jeder kennt jeden in Wechmar. So ist das im Dorf - überall.

Das Gebäude gehört der Gemeinde. Und die ist froh, dass wieder Leben in den Löwen einkehrt. Am Tresen und auf den gut 80 Plätzen wird es mittlerweile immer lauter, unterhalten kann man sich nur noch nah am Ohr. Und es kehrt zurück, was im "Löwen" lange nicht mehr präsent war: Freude und Gemeinschaft.