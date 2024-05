Doch das dicke Ende naht: 20 Jahre sind den Dörfers genug. Die Pächter wollen in den Ruhestand. Am 31. Mai ist Schluss - und kein Nachfolger in Sicht. Dabei versucht die Gemeinde, die auch Eigentümerin der Gaststätte ist, schon seit einem Jahr, einen neuen Pächter zu finden. Fünf Interessenten waren bislang da. Geblieben ist keiner. Warum hier niemand weitermachen will, versteht die Gemeinde nicht.

Die Pacht sei niedrig, sogar eine Wohnung im Ort stünde für den potenziellen Betreiber parat, wirbt Bürgermeister Jürgen Hofmann: "Hier ist es wirklich so, dass derjenige, der den Laden übernehmen möchte, eigentlich einen Fass Bier unter den Arm klemmt, steckt das an und kann die Leute bedienen. Die Küche ist relativ neu, die Kegelbahn ist neu, die Toiletten sind neu, die Gasträume sind in Ordnung. Es ist ein gemachtes Nest, wenn hier einer starten möchte."

Frauenprießnitz ist natürlich kein Einzelfall. Der Gaststätten- und Hotelverband Dehoga beobachtet das Kneipensterben schon lange: 4.961 Gaststätten gab es 2011 in Thüringen - im vergangenen Jahr waren es nur noch 4.232. Ganz besonders krass ist das Phänomen auf dem Land. Hatte der Saale-Holzlandkreis, in dessen Norden Frauenprießnitz liegt, 2009 noch 98 Gaststätten, so waren es 2022 nur noch 67.

Dehoga-Geschäftsführer Dirk Ellinger bedauert, dass es immer schwerer wird, mit Kneipen noch Geld zu verdienen. Man müsse schon bereit für viel Arbeit sein, doch die Gefahr der Selbstausbeutung sei vielen Menschen zu groß bei dem Gedanken, eine gut gehende Kneipe zu übernehmen, sagt Ellinger. Befördert werde das Kneipensterben aktuell noch durch gestiegene Preise für Energie, Lebensmittel und Logistik sowie zunehmende Bürokratie.

Auch rund um Frauenprießnitz gibt es kaum noch Kneipen, um so schöner, dass dieses Schmuckstück bisher geblieben ist. Es gibt eine schöne überdachte Terasse mit einer großen Wiese nebst Spielplatz, der Kinder zum Spielen einlädt. Für die Großen schließt sich hinter der Kneipe eine moderne vollautomatische Kegelbahn an. Vereinen oder geschlossenen Gesellschaften steht ein separater Clubraum zur Verfügung. Auch der SV Frauenprießnitz hat hier seinen Sitz. Ob Hochzeit, runde Geburtstage oder Jugendweihen. Jedes Wochenende ist hier was los.

Kurz vor angekündigtem Toresschluss kommen noch mal besonders viele Stammgäste ins Sportlerheim. Sie wollen sich bei Bier und Grillhaxe verabschieden, bestätigt Wirtin Geli Dörfner. Ronny Telle aus Frauenprießnitz nippt melancholisch an seinem Bier: "Es ist halt Treffpunkt für alle: egal ob jung, alt oder Kinder. Es ist auch Ausgangspunkt für Sportaktivitäten. Es wäre traurig, wenn hier Schluss wäre."

Auch für Jens Leidenfrost ist der Verlust groß, wenn im Sportlerheim Ende Mai die Lichter ausgehen: "Die Kinder können Fußball spielen, kegeln, haben ja hier eine Fläche, auf der man nicht aufpassen muss. Das ist dann schon schade, wenn das alles wegfällt."