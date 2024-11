Dabei war Goodyear kein ausgebildeter Chemiker, sondern Amateurforscher, wie Braslavsky schildert: "Das ist so eine Art Science-Punk, wenn man so will. Und er hat sich immer von Gott berufen gefühlt. Mit diesem Bild, diesem Mindset, hat er seine Familie 20 Jahre ins Elend gestürzt. Viele Kinder sind gestorben, um diese Entwicklung hinzubekommen."

Ein Theoretiker war Goodyear nicht. Das fand Emma Braslavsky bereits während eines anderen Forschungsstipendiums in der Villa Aurora in Los Angeles heraus. Bei den Goodyears blubberte anscheinend ständig irgendein Gummi-Gemisch auf dem Herd, neben dem Brei für die Kinder.

Für die Kinder oft eine wenig erfreuliche Angelegenheit: "Manchmal klebte es dann so an den Haaren und an der Haut. An den Schuhen war alles aufgerieben. Das war eine Entbehrung, was die Familie durchgemacht hat. Dafür, dass wir jetzt eines der größten Umweltprobleme haben – nämlich den Abrieb von vulkanisiertem Gummi."