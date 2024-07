Mitten in der Urlaubszeit hatten die beiden Esso-Tankstellen in Friedrichroda und Bad Tabarz (Landkreis Gotha) über Tage kein Benzin und keinen Diesel mehr. Wie die "Thüringer Allgemeine" (TA) schreibt, waren die Zapfsäulen der Tankstelle in Bad Tabarz seit dem 2. Juli abgesperrt.

An der Esso-Tankstelle in Friedrichroda gab es demnach seit dem 9. Juli keinen Treibstoff mehr. Nur Shops und Waschanlagen seien geöffnet gewesen. Die nächsten Tankmöglichkeiten gibt es in Waltershausen.

Bildrechte: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Tankstellen-Betreiber will sich nicht äußern

In den betroffenen Orten machte laut TA das Gerücht von nicht bezahlten Rechnungen an Esso die Runde. Der Betreiber der Tankstellen, Ergin Abrohom, wollte sich auf Anfrage von MDR THÜRINGEN nicht genauer äußern.