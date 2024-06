Die erneute Vollsperrung der Straße von Friedrichroda zum Rennsteig im Kreis Gotha bringt die drei Hotels an der Strecke in Schwierigkeiten. Hotelbetreiber Axel Wilberg sagte MDR THÜRINGEN, das Tagesgeschäft sei nach fünfwöchiger Sperrung komplett zusammengebrochen.

Der Hotelbetreiber will nun Schadenersatzforderungen gegenüber dem Land prüfen. Das habe er in einem Brief an Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) geschrieben. Grund sei, dass die versprochenen Hinweisschilder für seine Hotels auf der Umleitungsstrecke noch immer nicht aufgestellt wurden.