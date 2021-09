Bundeswehr Panzergrenadiere in Bad Salzungen haben neuen Kommandeur

Das Panzergrenadierbataillon 391 der Bundeswehr in Bad Salzungen hat seit Dienstag einen neuen Kommandeur. Bei einem Appell in der Werratal-Kaserne übernahm Oberstleutnant Dominik Schellenberger das Kommando über die rund 650 Mann starke Einheit von seinem Vorgänger Oberstleutnant Rouven Habel. Dieser hatte die Einheit seit Juni 2018 geführt und wechselt nun zum Amt für Heeresentwicklung in Köln. Der alte und der neue Kommandeur des Panzergrenadierbataillons 391, Oberstleutnant Rouven Habel (li.) und Oberstleutnant Dominik Schellenberger gemeinsam mit ihrem Chef, Oberst Alexander Krone, Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37 "Sachsen", zu der das Bataillon in Bad Salzungen gehört. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Der neue Bataillonskommandeur Schellenberger war zuvor im Bundesverteidigungsministerium tätig. Er hatte seine militärische Laufbahn 1999 als Grundwehrdienstleistender in Bad Salzungen begonnen. Als Offizier war er unter anderem in Afghanistan im Einsatz.

"Herausfordernde Jahre" in Bad Salzungen

Der scheidende Kommandeur Habel sagte in seiner Abschiedsrede, die Zeit in Bad Salzungen sei für ihn herausfordernd gewesen. Tief geprägt habe ihn unter anderem der Einsatz des Bataillons im Rahmen der Enhanced Forward Presence (EFP) in Litauen. Von Juni 2019 bis Februar 2020 war das Panzergrenadierbataillon 391 Leitverband des EFP-Bataillons der Nato in Litauen und Habel dessen Kommandeur. Vertrat die Thüringer Landesregierung: Innenminister Georg Maier (SPD), hier im Gespräch mit Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (li.) und dem Chef der 10. Panzerdivision, General Ruprecht von Butler. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Im Rahmen der EFP unterhält die Nato zur Unterstützung ihrer Nato-Mitglieder Litauen, Lettland, Estland und Polen seit einigen Jahren je ein 1.000 Mann starkes Bataillon. Die Truppen dieser Einheiten werden im Wechsel von den Nato-Mitgliedern gestellt. Die Führungsverantwortung für die EFP-Einheit in Litauen hat Deutschland.

Bohl: Bürger fühlen sich mit den Soldaten verbunden

Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl sagte bei dem Appell in der Werratal-Kaserne, in der Stadt seien alle Bundeswehr-Angehörigen "immer herzlich willkommen". Die Bürger der Stadt fühlten sich mit den Soldatinnen und Soldaten verbunden. Die Stadt sei dankbar für die Patenschaft des Bataillons mit einem Kindergarten und einem Hospiz in der Kommune. Gehört zum militärischen Zeremoniell: das Abschreiten der Front des angetretenen Bataillons. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt