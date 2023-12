Mehr als 150.000 Euro im Jahr kostet es die Stadt Amt Creuzburg im Jahr, die Burg mit Personal zu erhalten und zu betreiben. Eine freiwillige Aufgabe, die manchmal schon schwer falle, sagt Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG), aber an der die Stadt unbedingt festhalte: "Die Burg ist seit Jahrhunderten DAS Aushängeschild der Region." Heute beherbergt sie neben Tourist-Info und Museum auch noch ein Standesamt und ein Hotel mit Gaststätte.

Mittelalterliches Flair im Burghof der Creuzburg

Der weite, mit Mauern umschlossene Burghof bietet ein besonderes Flair. Zu Pfingsten besuchen jeweils rund 10.000 Menschen das Mittelalterfest. Theateraufführungen und große Open-Air-Konzerte finden dort statt und ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt.

Creuzburger retteten ihre Burg

Es sei wichtig, viele Menschen hierher zu bringen, sagt Ortsteilbürgermeister Ronny Schwanz (CDU). Nur so könne man das Interesse sichern, die Burg zu erhalten. Und er erinnert an das Erbe: In den 1980er-Jahren, noch zu DDR-Zeiten, hatte eine Interessengemeinschaft aus Creuzburger Bürgern die Burg mit tausenden Arbeitsstunden vor dem Verfall gerettet.

Burg Wendelstein in Vacha hält noch bis Ende März Winterruhe. Sie liegt auf Stadtniveau, weil sie erbaut wurde, um die nahe Werrabrücke zu schützen, wie der Vachaer Bürgermeister Martin Müller (CDU) erklärt. Seit 1986 ist in dem Gebäude das Stadtmuseum untergebracht, das der Heimat- und Geschichtsverein betreibt.

Mehrere Großprojekte im Ort

"Es ist sehr schön, eine Burg zu haben", sagt der Bürgermeister, historische Gebäude prägten eine Stadt. Aber Vacha habe viele historische Gebäude, fährt er fort, und fast alle hätten Sanierungsbedarf. Ein millionenschweres Großprojekt für einige Jahre ist das Rathaus am Markt.

Lust und Last - so ist es auch in Treffurt. Ein "markantes Aushängeschild" sei Burg Normannstein, sagt Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) und schwärmt von abendlichen Anblick der angestrahlten Burg hoch über der Stadt. "Wir haben die Burg tief in unserem Herzen".

Stadt Treffurt zahlt mehrere 10.000 Euro pro Jahr

Die Stadt steckt jedes Jahr mehrere 10.000 Euro in die Burg, je nachdem, was anliegt. Geld für den Bauunterhalt, die gastronomische Infrastruktur, aber auch für den Winterdienst.

Die Stadt räumt die rund 2,5 Kilometer lange Zufahrt durch den Wald regelmäßig. "Da fragen manche Treffurter schon: Warum haltet ihr diese Straße frei?", sagt Reinz. Es sei ein Spagat, aber: "Jetzt haben wir einmal bei der Sanierung A gesagt, dann wäre es fatal, wenn wir nicht alles dafür tun, dass die Burg auch zugänglich ist."

Zufahrt notwendig für Gastronomie

Denn die befahrbare Zufahrt ist Voraussetzung für jeden, der dort oben Gastronomie betreibt. Über die vergangenen Jahre wechselten die Pächter häufiger, wie der Bürgermeister berichtet. Derzeit ist Winterruhe in der Burgschänke, nur zu Veranstaltungen wird geöffnet, zu Gänseessen beispielsweise oder zum Weihnachtsbuffet. Zum Jahresende wird ein Glühwein-Rundwanderweg angeboten, Ziel ist der Burghof.

Der aktuelle Pächter sei sehr kreativ, lobt der Bürgermeister. So gab es im Sommer donnerstags "After Work"-Abende mit Livemusik zum Sonnenuntergang. Es steht und fällt alles mit den Gästen, wie Michael Reinz sagt - sie entschieden letztlich, ob die Gastronomie geöffnet bleibt oder nicht. Umgekehrt weiß er aber auch: Für den Tourismus braucht es Angebote.

Im südlichen Wartburgkreis hat der Bad Salzunger Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) mit noch größeren Burg-Problemen zu kämpfen. Die Burgruine Krayenburg auf dem kegelförmigen Krayenberg müsste saniert werden, auch die benachbarte ehemalige Gaststätte aus den 1920er-Jahren hat Bedarf.

2,5 Millionen Euro für Straße hoch zur Kayenburg

Der Bürgermeister hat durchrechnen lassen: 2,5 Millionen Euro allein für die Straße. Deutlich mehr wird es kosten, die Ruine zu sichern und das rund 100-jährige Gebäude daneben zu sanieren. Das könne sich die Stadt nur leisten, wenn es Fördermittel gibt, sagt Bohl. Er hofft, dass es das Vorhaben noch auf die Nachrückerliste für die EFRE-Förderung der EU schafft. Die Entscheidung fällt in einem Jahr.

Erhaltung der Krayenburg soweit, wie möglich

In Zukunft könnte sich Klaus Bohl eine Hochzeitsburg auf dem Krayenberg vorstellen - "eine große Herausforderung". Dass ein Weg gesucht werden müsse, Zufahrt und Burg zu erhalten, ist für ihn aber unstrittig. Die Krayenburg sei der Stolz der Region, so der Bürgermeister. "Sie hat einen mentalen Wert, der nicht in Euro und Cent auszudrücken ist."

