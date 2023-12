Eine einsame Landstraße, die im Nebel endet, eine verwahrloste Dorfhaltestelle oder ein mit Zeitungen verklebtes Schaufenster. Die Fotografien von Stephanie Kiwitt, die seit 2020 in Halle lebt, lesen sich wie eine Untersuchung einer Landschaft.

Und das war auch ihre Herangehensweise – sie wollte ihr neues Lebensumfeld erkunden, erzählt sie im Gespräch mit MDR KULTUR: "Was ich grundsätzlich wichtig finde: Ein Foto ist immer nur ein Ausschnitt von etwas, das heißt, es kann eigentlich nicht genug Ausschnitte geben. Es geht nicht um das Einzelbild und schon gar nicht um das schöne Einzelbild, sondern um ein Sich-Fortbewegen und ein Sich-Annähern. Und das ist auch das, was man in der Arbeit 'Flächenland' sieht." Bildrechte: Stephanie Kiwitt und VG Bild-Kunst

Mit "Flächenland" meint Kiwitt Sachsen-Anhalt. Das Bundesland hat sie während der Corona-Zeit über zwei Jahre bereist – und sie bereist es auch weiterhin. Dabei hat sie sich auf die Veränderungen von Orten und Menschen konzentriert, um "die Verschiedenheit der einzelnen Landstriche zu sehen und auch die Verschiedenheit der Architektur des gebauten Raums", erklärt die Fotografin. Denn so entwickle sich auch "ein Verhältnis von Architektur zu Landschaft zum Beispiel, aber auch zum menschlichen Körper." Denn: "Das macht ja auch was mit den Menschen so, wie das Umfeld gebaut ist."

Dorf, Stadt, Land: Momentaufnahmen der Transformation

Zu Fuß oder aus dem Auto heraus fotografiert Kiwitt Städte, Dörfer und Landschaften und macht so die Kultivierung, aber vor allem auch die Zersiedlung der Region und des ländlichen Raums sichtbar. Der eher verwaltungstechnische Begriff "Flächenland" verweist auf die Abwesenheit von urbanen Strukturen. Deutlich wird dies auch durch den seriellen Charakter der Bilder, findet die Fotografin, durch die vielen dicht aneinander gereihten hochformatigen Bilder, die die Ausstellung durchziehen wie ein Band: "Es beginnt mit Nebel und einem sich Herantasten, vielleicht auch an die Landschaften und an die Orte. Dann kommt der Schnee und irgendwann werden aber auch die Farben kräftiger. Es gibt auch humorvolle Bilder von Gegenständen, zum Beispiel Dekor oder Schmuck auch im öffentlichen Raum."

Bildrechte: Stephanie Kiwitt und VG Bild-Kunst

Chronologisch aufgereiht spiegelt sich in den Farbaufnahmen ein Land im Transformationsprozess, mit all seinen Widersprüchen. Und die finden sich auch in ihrer zweiten Serie mit dem Titel "Fortlaufend". Dazu gehören fünf großgezogene Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Frontal mit diffusem Licht aufgenommen, konzentriert sich ihr Blick auf Ausschnitte von Fassaden und dokumentiert so auch Zeitschichten – obwohl eigentlich nur abstrakte Strukturen zu sehen sind:

"Man sieht zum Beispiel eine Tür, die vor Jahren zugemauert, dann verputzt wurde. Durch den Regen ist aber der Putz wieder abgewaschen. Und diese Zumauerung wird wieder sichtbar", erzählt Kiwitt. "Man sieht einen Riss in einer Mauer, der durch eine Metallstange gehalten ist. Also eigentlich fortlaufende Veränderungen."