Regelmäßig von Frankfurt nach Eisenach

200 Kilometer sind es ungefähr von Frankfurt bis zum Pep nach Eisenach. Diana fuhr die Strecke jahrelang jeden Mittwoch. Abends hin direkt ins MAD, nachts zurück. Und alles nur, um im MAD zu feiern.

Als das MAD steilgeht Mitte der Neunziger, macht die Thüringerin gerade ihre Ausbildung in der Mainmetropole. "Ich war immer mittwochs da, und an den Wochenenden haben wir uns auch alle da getroffen."

Heute lebt sie wieder in Thüringen, in Bad Liebenstein. "Es war immer sehr schön. Es war die erste Diskothek nach westlichem Standard. Davor waren wir halt immer in den umliegenden Dörfern zum Feiern. Nach der Wende wurde es um die Dörfer ruhiger." Als die Großen entstanden - das MAD oder das Atlantis. "Die hatten das alles: Lichtanlage, ein schöner Tresen - das MAD war so neu, es hat geglitzert."

Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Martin Schutt

Und es ist damals nicht nur Diana, die den weiten Weg auf sich nimmt. „50 Prozent unseres Klientels kam ja auch aus den alten Bundesländern“, erinnert sich Stefan Wagner. "Das heißt, wir haben die Leute kreisförmig eingesaugt."

"Du hattest so einen Wow-Effekt"

Zwei, die die Zeit damals auch in vollen Zügen mitgenommen haben, sind Uwe Kelm (im Titelbild des Artikels rechts) und Adi Rückewold. Beide arbeiteten im MAD als DJ - Kelm auch als Animateur. "Nach der Wende war Aufbruchsstimmung", sagt Kelm. "Diskos kannte man eher so als Jugendhäuser. Die Großraumdiskos aber waren quasi Indoor-Festivals. Du hast überall Versorgung - aus Gast-Sicht war das Konzept geil."

"Das MAD im Pep war Kult", sind sich beide einig. "Mit dem Auto, das in die Wand gebaut war", nennt Kelm ein Beispiel. "Das war schon sehr geil und opulent alles. Du hattest so einen Wow-Effekt." Nicht zu vergessen die fünf Musikbereiche - von der Rockdisco im "Blockhaus" zum Fox-Floor. "Dazu die 17 Theken, es war ein Ferienpark fürs Wochenende."

Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Martin Schutt

So "imperial groß" sei der Laden damals gewesen, dass sich die heutigen Kollegen beim MDR damals nie gesehen oder kennengelernt hätten, erinnert sich Adi Rückewold. Erst für diesen Artikel sprechen sie zum ersten Mal über die Zeit damals.

Aus DJ-Sicht war das MAD schon auch Ausbeutung. Adi Rückewold

Das Team im MAD sei super gewesen, sagt Rückewold. Was auch manch harte Nacht verzeihbar machte: "Aus DJ-Sicht war das MAD aber schon auch Ausbeutung: 12-Stunden-Schichten mit Meetings vor und nach dem Auflegen. Für 175 Mark." Kelm und Rückewold erinnern sich gern zurück - je voller das MAD, desto besser sei damals die Party gewesen.

Neben MAD auch noch andere Läden

Fast unter geht neben den Erinnerungen an das MAD im Einkaufszentrum Pep, dass die Wagners nebenher noch andere Läden betrieben: Einen am Erfurter Nordstrand (das spätere Spot), zwei in Schweinfurt, eine Beteiligung in Bamberg oder das "Partyhaus" in Eisenach. "Es waren dann schon viele", sagt Stefan Wagner.

Bildrechte: MAD/Stefan & Robert Wagner

Konflikten gingen die Brüder dabei nicht aus dem Weg. Konnten sie vermutlich gar nicht: Um den MAD-Auszug aus dem Pep Anfang 2005 ranken sich verschiedene Erzählungen. Klar ist: Wenn tausende Menschen Beach-Partys im zweiten Stock einer Gewerbezeile feiern, geht das nicht spurlos an darunterliegenden Geschäften vorbei. Und: mit dem aufkommenden Erfolg der Wagners will auch der Vermieter irgendwann ein größeres Stück vom Kuchen. Auf die Details der Auseinandersetzungen gehen die Brüder nicht ein im Interview.

Schnell suchten und fanden sie 2005 aber einen neuen Platz: die Ziegelei. "Aber es war eine Riesenbaustelle unter enormem Stress, weil wir ja wussten, dass der Zähler auf der Uhr rückwärtsläuft." Das MAD in der Ziegelei bleibt bis 2010, dann machen die Wagners für immer dicht.

Sie sind rausgewachsen aus dem Geschäft und wollen sich anderen Dingen widmen. Auch weil sie merken, dass sich die Zeiten geändert haben. Die Clubs sind längst da. Und auch eine andere Partykultur.

Sexismus gab es nicht. Diana

In der Zeit von Awareness-Teams in immer mehr Clubs stellt sich heute auch die Frage: Waren Sexismus oder sexuelle Übergriffe eigentlich je ein Thema?

Sex war immer ein Thema, klar, sagt Bobby. Fotos im Netz zeugen heute noch von den Motto-Partys wie "Popp Nacht" oder "Pussy Club". Es sei einfach eine unbeschwerte Zeit gewesen. Sexismus eigentlich kein Thema. Stefan Wagner ergänzt: "Wir haben natürlich auch immer sehr viel auf Sicherheit gesetzt. Und hatten überdurchschnittlich viele Mitarbeiter, die geguckt haben und auch sofort eingeschritten sind, wenn irgendwo was passiert ist."