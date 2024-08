In Eisenach ist das Gebäude der früheren Großraumdisco MAD im Stadtteil Stregda am Sonnabend abgebrannt. Nach Angaben der Polizei gelang es der Feuerwehr gegen Mitternacht, den Brand zu löschen. Das Hauptgebäude hatte die Feuerwehr kontrolliert abbrennen lassen, weil es einsturzgefährdet war. Stattdessen konzentrierten sich die Löscharbeiten auf Nebengebäude. Nach Angaben der Stadt Eisenach gelang es etwa, eine Lagerhalle zu retten, in der Baumaschinen stehen. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Der Brand in der ehemaligen Ziegelei unmittelbar an der B19, die früher als Autobahn 4 durch Eisenach verlief, war am Sonnabend Nachmittag ausgebrochen. Schnell stand eine riesige Rauchsäule über dem Areal, das bis 2010 als Großraumdisco genutzt worden war. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Ursache für das Feuer hat die Polizei bisher nichts mitgeteilt. Allerdings erklärte ein Sprecher am Sonntagmorgen, es gebe Zeugenhinweise. Details nannte er nicht. Brandursachenermittler der Polizei sollten sich die Brandstelle am Sonntag ansehen. Bildrechte: Stadt Eisenach/Katja Schmidberger

2005 in der jetzt abgebrannten Location eröffnet

Das MAD hatte seine Türen in der einstigen Ziegelei 2005 geöffnet und galt bis zur Schließung als größte Discothek Thüringens, die in Veranstaltungsnächten jeweils mehrere tausend Besucher anzog. Eröffnet worden war das MAD 1995 in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Hötzelsroda. 2004 zogen die Betreiber aus - nach ihrer Darstellung hatte der Vermieter versucht, die Pacht zu verdreifachen. Nach einem Jahr Pause wurde das MAD wiedereröffnet. Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Martin Schutt