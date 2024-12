Sie hatte bei großen deutschen Firmen wegen Schokolade nachgefragt und überall Absagen kassiert. Jetzt hat sie Tränen in den Augen: "Aber unsere Eisenacher Firmen, die denken an unsere Eisenacher!"

Tee und Schokoladen wandern in die vorbereiteten 40 Geschenkebeutel – darin liegt unter anderem schon Kaffee von einer Rösterei in Gotha, es kommen bis Sonntag auch noch Plätzchen einer regionalen Bäckerei dazu. Die Geschenke – das ist die Sahne auf der Torte für Anja Bachmann. Denn zunächst einmal ging es ihr um ein festliches Essen: "ein Weihnachtsessen wie früher", sagt sie und erzählt, dass es viele ältere Menschen gibt, die sich selbst zum Fest wegen ihrer geringen Rente wenig leisten können.

"Die essen das ganze Jahr Margarinestullen und dann zu Weihnachten vielleicht mal Butter", sagt sie. Und seien noch dazu oft einsam. Für genau diese Menschen wollte die examinierte Altenpflegerin in Frührente einen besonderen Höhepunkt schaffen. "Mir liegen die Senioren einfach am Herzen." Und so hat sie sich ans Organisieren gemacht, viele angefragt und angeschrieben, einen Flohmarkt veranstaltet, um Geld aufzubringen.

Aber so ein Festessen muss ja auch gekocht werden. Den Rotkohl hat Anja Bachmann in der zurückliegenden Woche mit zwei befreundeten Seniorinnen in ihrer Wohnung zubereitet, immerhin 13 Köpfe galt es fein zu schneiden. Jetzt zieht das Kraut in drei großen Töpfen bereits in der Küche des Nachbarschaftszentrums. Auch die tiefgefrorenen Klöße werden am Sonntag dort zubereitet. Für die Puten hat Bachmann eine Profi-Mitstreiterin gewonnen.