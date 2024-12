Dem wechselhaften Wetter trotzt im Thüringer Wald der Skilift im Snowpark Oberhof (hier geht es zur Webcam). Hier soll der Winterbetrieb auch dank Kunstschneee am Wochenende vor Weihnachten weiterlaufen. Wie die Betreiber am Freitag mitteilten, hat die Piste das schlechte Wetter in dieser Woche überstanden. In der Nacht zu Freitag war der Regen wieder in Schnee übergegangen, auch etwas neuer Schnee ist gefallen. Die Piste am Fallbachhang soll auch über die Weihnachtstage geöffnet bleiben. Der Lift ist täglich von 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr in Betrieb. Für das Winterlernland reicht die Schneeauflage allerdings noch nicht aus.