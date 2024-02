Angst vorm "Einknicken" von Waldbesitzern

Nun aber herrscht Verunsicherung im Wald. "Wir haben Angst davor, dass sich hier der ein oder andere findet", sagte Szpöt MDR THÜRINGEN. Der Vorsitzende meint damit Waldbesitzer, die nicht abgeneigt sind, ihre Flächen für den Bau von Windrädern zur Verfügung zu stellen. Szpöt hätte bereits in den letzten Tagen einige Anrufe von aufgeregten Waldbesitzern bekommen, die von entsprechenden Investoren an der Wohnungstür aufgesucht wurden - mit fertigen Verträgen. Knicken Eigentümer ein und kommen Windräder in den Wald, dann würde die Forstbetriebsgemeinschaft dadurch nicht nur wirtschaftlichen Schaden nehmen, sondern auch das Image geschädigt werden, meint der Vorsitzende. Werden für ein solches Projekt Bäume gefällt, rechnet Szpöt über die nächsten 30 bis 40 Jahre mit rund 30.000 bis 40.000 Euro Verlust pro Hektar. Das Landesverwaltungsamt geht davon aus, dass für den Bau pro Windrad rund ein Hektar Wald benötigt wird. Rund die Hälfte davon könnte wieder aufgeforstet werden. Es bleibt also rund ein halber Hektar versiegelt oder teilversiegelt, hieß es.

Nicht nur Anwohner und Waldbesitzer zeigten sich verwundert über die Pläne, sondern auch Georgenthals Bürgermeister, Florian Hofmann (CDU): "Die Lage hier im Wald ist schwierig. Wir leben von dem Wald schon seit fast 200 Jahren beispielsweise im Tourismus", sagte er MDR THÜRINGEN. Laut Hofmann sei auch die topografische Lage ungünstig, da das Gebiet sehr hügelig und bergig sei. Trotzdem sieht der Bürgermeister einen Vorteil im Planungsentwurf der Regionalplanung Mittelthüringen. Derzeit gibt es in der Region keinen geltenden Raumordnungsplan, der die Nutzung von Windenergie steuert. Grund dafür: Der Sachliche Teilplan "Windenergie" aus dem Jahr 2018 wurde Mitte Dezember 2023 vom Bundesverwaltungsgericht für unwirksam erklärt. Laut Landesverwaltungsamt heißt das, dass aktuell überall in Mittelthüringen Windkraftanlagen genehmigt werden müssten, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Egal, ob ein Vorranggebiet dort ausgewiesen ist oder nicht. Betroffene, Behörden und Politik sprechen hier von Wildwuchs. Um also einen ungesteuerten Ausbau von Windrädern zu beenden, wurde der entsprechende Entwurf zum 2. Sachlichen Teilplan aufgestellt.

Wohin mit den Windkraftanlagen?

Die Gemeinde Georgenthal besitzt ein recht großes Gemeindegebiet - ab Sommer diesen Jahres mit zwölf Ortschaften und entsprechender Fläche. Deshalb sieht Hofmann auch die finanziellen Chancen, die ein Ausbau der Windenergie mit sich bringt. "Fakt ist: Wir werden es nicht verhindern können, dass irgendwo Windräder hinkommen. Das gehört nun mal zur Energiewende dazu", sagte er MDR THÜRINGEN. Die Gemeinde müsse sich also zwangsläufig überlegen, wohin mit den Windkraftanlagen. Allerdings sollten sie laut Hofmann nicht im Wald, sondern an einem Standort gebaut werden, an dem es die Anwohner am wenigsten stört. Dann hätte er auch kein Problem damit, wenn die Gemeinde mit den Flächen Geld verdienen kann. "Ich als Kommune sage immer mehr Geld wäre schön. Aber um welchen Preis dann am Ende", so der Bürgermeister.

Und das Geschäft mit den Windrädern kann für Kommunen durchaus lukrativ sein. Im Erneuerbare-Energien-Gesetz ist geregelt, dass Gemeinden eine einseitige Zuwendung von 0,2 Cent pro Kilowattstunde vom Betreiber der Windkraftanlagen bekommen können. Dabei wird im Umkreis von zweieinhalb Kilometern um das Windrad das Geld auf alle Gemeinden prozentual aufgeteilt - je nach Flächenanteil. So könnten 30.000 Euro und mehr pro Windrad und Jahr zusammenkommen, sagt die ThEGA.

Stellungnahmen zu Windvorrangflächen bei Georgenthal bis 25. April möglich