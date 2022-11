Erneuerbare Energie Windräder könnten in Thüringen auf geschädigter Waldfläche entstehen

Die Thüringer Landesregierung will künftig Windräder auf geschädigten Waldflächen errichten lassen. Für den Bau der Anlagen muss demnach kein Wald gerodet werden. Kritik an den Plänen kommt aus der Opposition. Erst Anfang November hatte das Bundesverfassungsgericht das Thüringer Verbot von Windrädern in Wäldern für unzulässig erklärt.