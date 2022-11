Er wisse, dass das seine Parteikollegen nicht gerne hörten , so der CDU-Politiker und Bürgermeister von Waltershausen. Auch im Stadtrat seiner Kommune gebe es starken Widerstand gegen Windkraft im Wald. Aber mit solchen Tabuzonen seien die Klimaziele nicht erreichbar. Laut Brychcy geht es nicht darum, komplette Wälder zu roden. Sondern darum, die Anlagen dort aufzustellen, wo es möglich sei. In Thüringen sind Windräder laut Gesetz im Wald nicht erlaubt.

Der zwischen Land und Kommunen vereinbarte Klimapakt sieht vor, dass Landkreise, Städte und Gemeinden mehr in den Klimaschutz investieren, wie etwa in Solaranlagen auf Rathäusern oder in eine sparsame Straßenbeleuchtung. Das Land will den Kommunen dazu in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 50 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stellen.